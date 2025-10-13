زار وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم، المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، برفقة الرئيس التنفيذي لـ«مدن» المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.

وشهدت الزيارة تدشين مشاريع صناعية نوعية، شملت تدشين مصنع شركة المسبك السعودي لصب الألومنيوم المتخصص في صناعة قطع وأجزاء السيارات على مساحة تتجاوز (29) ألف متر مربع، إضافة إلى تدشين المجمع السكني المتكامل على مساحة (15) ألف متر مربع بالتعاون مع شركة إيواء السعودية للمجمعات السكنية، ضمن مبادرات «مدن» لتحسين جودة الحياة داخل المدينة الصناعية، وتوفير بيئة متكاملة وجاذبة للاستثمار.

وتفقد الخريف عددا من المنشآت الصناعية، منها مصنع شركة جلوبال ترونكس السعودية لإنتاج أجهزة التوزيع والتحكم الكهربائي، ومصنع أحمد سعيد كلش وشركائه للغتر والملابس، واطلع على خطوط الإنتاج، وعمليات التشغيل، واستمع إلى عروض حول الخطط المستقبلية للتوسع، وتعزيز كفاءة الإنتاج، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة.

يشار إلى أن المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، تغطي مساحتها المطورة (11.6) مليون متر مربع، ويصل عدد المنشآت الصناعية فيها (438) منشأة، بنسبة إشغال تبلغ (81%)، وتضم المدينة (120) مصنعا جاهزا، و(46) مستودعا، وتتركز الاستثمارات فيها على الصناعات الغذائية والطبية والكيميائية والآلات والمعدات وصناعة مواد البناء.