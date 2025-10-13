«حرس الحدود» يقبض على مخالفَين لنظام أمن الحدود لتهريبهما 15,106 أقراص خاضعة للتداول الطبي
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (15,106) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ويطّلع على إنجازات مشاريع تحسين المياه في المنطقة
وزير الخارجية يصل إلى مصر لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة شرم الشيخ
