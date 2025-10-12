دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، مركز الخفجي للخدمات المساندة للتربية الخاصة، بحضور المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

وزارا مقر المركز، واطلعا على ما يُقدَّم للمستفيدين من خدمات تأهيلية وعلاجية تخصصية، تعكس جهود الجمعية في توفير بيئة مناسبة لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، والتقيا بالأطفال ذوي الإعاقة وتبادلا معهم الأحاديث الأبوية، كما اطلعا على الأنشطة والبرامج التعليمية والترفيهية المقدمة لهم.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن القيادة الرشيدة تولي اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتحرص على تهيئة المراكز المتخصصة التي تقدم لهم الرعاية والخدمات الشاملة، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة في التنمية الوطنية، مثمنا دور القطاع الخاص في دعم هذه المراكز والمبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين، متمنيا أن يقدم مركز الخفجي للخدمات المساندة للتربية الخاصة خدمات مميزة تسهم في رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمحافظة.

وألقى الرئيس كبير الإداريين التنفيذيين بالإنابة لشركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس فيصل الذواد كلمة رفع فيها شكره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على رعايته الكريمة للحفل، وللأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على جهوده المباركة في خدمة هذه الفئة الغالية، مؤكدا أن تدشين المركز في محافظة الخفجي يجسد عمق الشراكة المجتمعية بين شركة أرامكو لأعمال الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية والجمعية، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتمكين القطاع غير الربحي وتعزيز جودة الحياة، مثمنا تعاون الجهات الحكومية ومحافظة الخفجي على دعمهم المستمر لإنجاح هذه المبادرة، مؤكدا التزام الشركة بمواصلة دورها في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

حضر الحفل محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع، ومساعد وزير الطاقة لشؤون البترول والغاز المهندس محمد بن عبدالرحمن البراهيم، وعدد من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين وممثلي الجهات الحكومية.