منح الأرملة والمطلقة حق الحصول على الدعم السكني

أكّدت اللائحة التنفيذية المعدلة في تنظيم الدعم السكني الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان على حق الأرملة والمطلقة في الحصول على الدعم السكني ضمن فئة «من يُعدّ في حكم الأسرة»، في خطوة تُجسّد مفهوم العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وجاء في نص المادة الثالثة – الفقرة (د/1): «المطلقة التي مضى على طلاقها سنة أو الأرملة أياً كان سنهما، ومن تجاوزت سنها (25) سنة دون زواج».

بهذا النص الواضح، أصبحت الأرملة والمطلقة مؤهلتين لتقديم طلب الدعم السكني بشكل مستقل دون اشتراط عمر محدد، ليكون السكن حقاً مضموناً للمرأة التي تواجه ظروفاً استثنائية كفقدان الزوج أو انتهاء العلاقة الزوجية.

ويهدف هذا التنظيم إلى حماية الاستقرار الاجتماعي، ومنح المرأة حق امتلاك مسكنها بوصفه ركيزة للكرامة والتمكين، خصوصاً لمن تتحمّل مسؤولية إعالة الأبناء أو تواجه ضعف الموارد المالية.

وتُعد هذه المادة امتداداً لسياسات المملكة في توسيع نطاق الحماية السكنية لتشمل الفئات الأشد حاجة، وتحويل الدعم من منحة مؤقتة إلى تمكين دائم يرسّخ مبدأ المساواة في فرص السكن والاستقلال الاجتماعي.