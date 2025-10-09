استقبل ملك المملكة المغربية محمد السادس، في القصر الملكي بالدار البيضاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.ونقل الأمير تركي بن محمد، خلال الاستقبال، رسالةً شفهيةً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لملك المملكة المغربية، تضمنت تحياتهما له والتأكيد على عُمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.فيما حمّل ملك المغرب، الأمير تركي بن محمد، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.كما رحّب الملك محمد السادس، بوزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.