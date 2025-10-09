تبدأ عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، مطلع الأسبوع القادم، تطبيق نظام الفترتين الصباحية والمسائية في نمط التعليم المدمج وفق النموذج التشغيلي؛ بهدف رفع كفاءة استخدام المباني المدرسية واستقرار البيئة التعليمية والتخلص من المباني المدرسية المسائية.إذ يتم توزيع المدرستين في المبنى الحكومي الواحد بعد إلغاء المبنى المسائي إلى فئتي A وB، ويدرس طلاب المدرسة A ثلاثة أيام حضورياً ويومين عن بُعد عبر منصة مدرستي، وفي الأسبوع الثاني يدرس طلاب المدرسة B ثلاثة أيام حضورياً ويومين عن بُعد، حتى نهاية الفصل الدراسي، أو العام، في حال لم يتم إنشاء مدارس جديدة.وتأتي الخطوة في ظل التوجه الكبير من وزارة التعليم، بالشراكة مع شركة تطوير المباني، لإنشاء مبان مدرسية حديثة ذات مواصفات هندسية تراعي المراحل العمرية في مدارس التعليم العام للمراحل الثلاث في كافة مناطق ومحافظات المملكة، إذ تتسم هذه المدارس الجديدة بتصاميم مبتكرة مستلهمة متطلبات المجتمعات العمرانية المطورة، ومراعية للخصوصية الثقافية في كل منطقة، كما تشجع هذه التصاميم على دمج العملية التعليمية بالحياة اليومية للسكان، وتُنفذ هذه المدارس دون أسوار، مع مساحات مفتوحة قابلة للاستخدام خارج أوقات الدوام الدراسي، بما يعزز مفهوم المدرسة المجتمعية ويسهم في بناء مجتمعات متكاملة وتعليم أكثر ارتباطا بحياة الفرد والمجتمع.وأكد مدير تعليم الطائف الدكتور سعيد الغامدي، في توجيهات صادرة، أن الجمع بين الحضور الفعلي والتعليم الإلكتروني المتزامن عبر منصة «مدرستي» يسهم في تحقيق مرونة تعليمية واستفادة قصوى من المباني المشتركة.