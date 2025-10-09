فاز العالم السعودي البروفيسور عمر مؤنس ياغي، بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025م، كأول عالم سعودي يفوز بالجائزة المقدمة من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، تقديراً لإسهاماته الريادية في تأسيس علم الكيمياء الشبكية، وتطوير الأطر المعدنية العضوية، والأطر العضوية التساهمية، التي أحدثت ثورة في علوم المواد وفتحت آفاقاً جديدة لتطبيقات الطاقة النظيفة والمياه والبيئة.ويعد البروفيسور ياغي من ألمع العلماء في مجال الكيمياء الشبكية، إذ ساهم خلال مسيرته العلمية في نشر أكثر من 300 بحث علمي، وحظيت أعماله بأكثر من 250 ألف استشهاد علمي، كما أسهم في تأسيس العديد من الشركات العالمية، وإطلاق عدد من المبادرات العلمية في مجال الطاقة النظيفة وعلوم المواد.وأدّت إنجازاته المميزة إلى حصوله على عدد من الجوائز العالمية؛ ومنها: جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم، وجائزة ألبرت أينشتاين العالمية للعلوم، وجائزة وولف في الكيمياء، وجائزة إيني للتميز في الطاقة، وجائزة غريغوري أمينوف من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وجائزة «فين فيوتشر» للعلوم والتقنيات الناشئة، وجائزة إرنست سولفاي، وجائزة نوابغ العرب، كما حصل على العديد من الأوسمة والجوائز المرموقة والتصنيفات العالمية.وبهذه المناسبة، رفع رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير محمود الدسوقي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما المتواصل لمنظومة البحث والتطوير والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية واستقطاب العقول المبدعة من أنحاء العالم بما يعود بالنفع على الوطن في المجالات كافة، تماشياً مع رؤية 2030.وقال: «يجسد فوز الدكتور ياغي بجائزة نوبل رؤية القيادة في أن تكون المملكة مركزاً عالمياً للعلم والمعرفة والابتكار، ويؤكد أن الاستثمار في العقول المبدعة هو طريقنا لبناء مستقبل مستدام للإنسانية، إذ تمثل ابتكاراته في تصميم وإنتاج مواد نانونية واستخدامها لاستخلاص المياه من الهواء نموذجاً مُلهماً لما يمكن أن يصنعه العلم حين يجتمع الشغف بالإصرار».يشار إلى أن البروفيسور ياغي قد حصل على الجنسية السعودية؛ تقديراً لجهوده وإسهاماته العلمية البارزة ومساهماته في مجال الكيمياء الشبكية والمواد النانوية، وانطلاقاً من مستهدفات رؤية 2030؛ نحو تعزيز البيئة الجاذبة لاستقطاب الكفاءات البشرية المميزة ذات الخبرات والتخصصات التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتقنية والعلمية؛ وتعزز الابتكار في المملكة. وهو مدير مركز تميز المواد النانونية لتطبيقات الطاقة النظيفة المشترك الذي أسسته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) مع جامعة كاليفورنيا- بيركلي، ومستشار رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وعضو مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.