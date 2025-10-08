بدأت بلدية محافظة بيشة تنفيذ أعمال مشروع أنسنة عدد من الطرق الحيوية والرئيسية في المحافظة، في إطار جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في المدينة.

وأوضح رئيس بلدية بيشة المهندس محمد بن فلاح القحطاني أن أعمال الأنسنة تشمل طريق الملك فيصل، وطريق الملك فهد، وشارع أبها، حيث يجري العمل على إعادة تأهيل هذه الشوارع بما يتوافق مع متطلبات أنسنة المدن، من خلال تنفيذ أرصفة وممرات آمنة للمشاة، وتحسين الإنارة، وتوفير المقاعد والعناصر الجمالية التي تسهم في تعزيز راحة السكان وإبراز الهوية الحضرية للمحافظة.

كما بدأت البلدية أعمال السفلتة في عدد من الأحياء الواقعة شرق المحافظة، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين البنية التحتية، لتسهيل الحركة المرورية وتعزيز الربط بين الأحياء والمناطق الحيوية.

وأكد رئيس البلدية أن هذه المشاريع تأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى جعل المدن السعودية أكثر ملاءمة للإنسان، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تسهم في تحسين نمط الحياة وتعزيز جاذبية المدن للسكان والزوار.