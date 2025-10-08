محافظ محايل يكرّم الجهات التي ساهمت في قِيم العمل الإنساني

إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، كرَّم محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، في مكتبه اليوم، عددًا من الجهات الذين جسَّدوا قيم العمل الإنساني النبيل، من خلال موقفهم البطولي في حادثة حريق منزل الأسرة السودانية، وما قدموه من دعمٍ معنويٍ، وإنقاذٍ للأطفال، وإخراجهم بسلام، وتقديم الإسعافات الأولية لهم ميدانيًا.

وأكَّد المحافظ أن هذا التكريم يأتي تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير، التي تعكس نهجه الإنساني الراسخ وحرصه الدائم على تعزيز قيم العطاء والتكافل في المجتمع، مشيرًا إلى أن ما تحقق من استجابة سريعة وتكاملٍ بين الجهات ذات العلاقة يجسد بوضوح تفعيل «رباعية القيم» في الميدان العملي، ويؤكد جاهزية فرق العمل بالمحافظة للعمل بروح الفريق الواحد، والحرص على إعلاء قيمة الإنسان أولاً.

وفي ختام اللقاء، رفع المحافظ شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على متابعته الدقيقة وتوجيهاته السديدة، داعيًا المكرَّمين إلى مواصلة البذل والعطاء، ومؤكدًا أن هذه النماذج المشرقة تجسد أصالة أبناء الوطن ومعدنهم الأصيل في المواقف الإنسانية.