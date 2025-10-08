وقّعت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم وتعاون مع جمعية روضة إكرام بالمنطقة الشرقية، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة في مراكز إكرام الموتى والمقابر الرسمية في المنطقة الشرقية بما يعزز التكامل بين القطاعين الحكومي وغير الربحي ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ووقع المذكرة من جانب الأمانة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز جودة الخدمات في مراكز إكرام الموتى، وتشمل تطوير المراكز ورفع كفاءة الخدمات المقدمة فيها وفق التعاليم الإسلامية ونشر ثقافة العمل التطوعي ودعم مشاركة المجتمع، وتأهيل وتدريب العاملين في مغاسل الموتى بما يتوافق مع السنة النبوية وتطوير وصيانة المقابر وتنفيذ المشاريع التطويرية اللازمة ودعم عمليات نقل المتوفين ودفن غير المسلمين وفق السياسات والأنظمة المعتمدة.

وتضمنت المذكرة تعاون الطرفين في عدة مجالات، حيث تقدم الأمانة الدعم الفني واللوجستي وتسهيل مشاركة الجمعية في برامجها التطوعية وخططها السنوية، فيما تتولى جمعية روضة إكرام تطوير المراكز والمقابر وتدريب الكوادر وإعداد المواد التوعوية والإعلامية والمساهمة في تحسين البنية التحتية للمرافق.

ونوه المهندس فهد الجبير إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص الأمانة على تطوير الخدمات البلدية والاجتماعية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أن التعاون مع القطاع غير الربحي يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الخدمات العامة، مشيرا إلى دعم الأمانة المستمر للمبادرات والتعاون المجتمعي لما يحقق الارتقاء بالخدمات البلدية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية روضة إكرام عن شكره وتقديره لأمانة المنطقة الشرقية على دعمها المستمر لمبادرات الجمعية، منوها إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل المجتمعي والارتقاء بخدمات مراكز الإكرام والمقابر، وتوسيع نطاق العمل التطوعي في هذا المجال.