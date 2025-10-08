ألقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، بياناً نيابة عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول فيه مواقف المجموعة حيال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الدولي.وأكّد الواصل إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، والتشديد على أنه لا يرتبط بأي دين أو ثقافة، مشدّداً على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والدعوة إلى نهج شامل لمكافحة الإرهاب، ومعالجة أسبابه الجذرية مثل الاحتلال والفقر والعدوان، وضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال.وجدد إدانة المجموعة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الفلسطينيين، والاعتداءات على لبنان وإيران وسورية وقطر، ورفض الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران بما في ذلك حقها في الدفاع عن نفسها.وعبّر المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عن تضامن مجموعة التعاون الإسلامي مع باكستان وإدانة الضربات الهندية في جامو وكشمير، مؤكداً دعم حق الشعب الكشميري في تقرير مصيره وفق قرارات مجلس الأمن.وأشار إلى أهمية تعزيز إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتصدي لظواهر مثل الإسلاموفوبيا والعنصرية، مع الإشادة بدور مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT).ودعا إلى استكمال الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب (CCIT)، مع التأكيد على التمييز بين الإرهاب والنضال المشروع، ودعم عقد مؤتمر أممي رفيع المستوى لمعالجة القضايا القانونية وتعزيز التعاون الدولي.