استقبل ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لملك البحرين، وتمنياتهما الصادقة لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار، فيما حمّل ملك البحرين وزير الخارجية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها بمزيد من الرفعة والنماء.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيزها على المستويات كافة بما يسهم في تكثيف التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية وليد السماعيل، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى، ورئيس فرق عمل الجانب السعودي في الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي البحريني المهندس فهد الحارثي.