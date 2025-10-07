استقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في مكتبه بديوان الإمارة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله الربيعة، والوكيل المساعد لشؤون المناطق، ووكلاء إمارات المناطق المساعدين للشؤون التنموية، عقب انعقاد اللقاء الدوري الثاني لوكلاء إمارات المناطق المساعدين للشؤون التنموية، استضافته إمارة منطقة عسير.

وأشاد الأمير تركي بن طلال، بجهود وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق في تعزيز التعاون مع إمارات المناطق، بما يحقق مستهدفات الوزارة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تبني الإجراءات التنظيمية الحديثة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.

وخلال اللقاء، استمع أمير منطقة عسير إلى شرح موجز حول خطط التطوير والتعاون مع إمارات المناطق، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبحث الموضوعات المتعلقة بالأعمال والخدمات التي تقدمها إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.