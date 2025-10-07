كرّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم (الثلاثاء)، طلاب وطالبات الهيئة الملكية بالجبيل الذين حققوا إنجازات وطنية وعالمية مميزة، وذلك بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمود الذيب، وعدد من قيادات ومنسوبي التعليم في الهيئة الملكية بالجبيل.

دعم وثقة القيادة

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالدعم الكبير الذي توليه القيادة لقطاع التعليم إيمانا بدوره المحوري في بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والتطور، مؤكدا أن هذا الدعم مكّن أبناء وبنات الوطن من المنافسة إقليميا ودوليا، وتحقيق إنجازات تعكس ثقة القيادة بقدراتهم وتميزهم في المحافل العالمية.

وهنأ أمير المنطقة الشرقية الطلاب والطالبات بما حققوه من نجاحات وطنية وعالمية، معبرا عن فخره واعتزازه بتميزهم، وداعيا إياهم إلى مواصلة العطاء وبذل الجهود ليكونوا نماذج مشرّفة للوطن في مختلف المحافل.

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة الشرقية على ما تحظى به الهيئة الملكية من دعم مستمر ورعاية كريمة، مؤكّدا أن النجاحات المتحققة جاءت بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من القيادة التي وضعت التعليم في مقدمة أولوياتها. وقدم شكره وتقديره لشركاء النجاح من قيادات تعليمية وأولياء أمور وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، مهنئا الطلبة بهذه الإنجازات.

وقد حقق طلاب وطالبات الهيئة الملكية بالجبيل 410 إنجازات في منافسات تعليمية متنوعة، منها 358 مركزا على المستوى الوطني، و52 مركزا على المستوى الدولي في 18 دولة حول العالم، وهو ما يعكس الدور الرائد للتعليم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وإعداد جيل منافس عالميا يسهم في بناء مجتمع معرفي واقتصاد مزدهر.