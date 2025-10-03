النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب
شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في أعمال الاجتماع السنوي السابع عشر للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في الكويت.

وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها، تعزيز التعاون بين أجهزة النيابة والادعاء العام، وتطوير آليات الإنابات القضائية وتقديم المساعدات القانونية، إضافة إلى مناقشة تنظيم الندوات التفاعلية وتبادل الزيارات بين أعضاء النيابات العامة ومعاونيهم، بما يسهم في تبادل الخبرات وترسيخ أفضل الممارسات.

كما استعرض الاجتماع أبرز التجارب والممارسات المطبقة في أجهزتها العدلية، في إطار تعزيز الشراكة الخليجية وتطوير العمل القضائي المشترك.

