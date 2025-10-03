اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض، أمس أعمال البرنامج المتخصص بعنوان «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، الذي استهدف تعزيز قدرات المتخصصين والعاملين في الجهات المالية والرقابية بالجمهورية اليمنية، وذلك ضمن مبادرة التحالف الإستراتيجية للبرامج التدريبية للحدّ من عمليات تمويل الإرهاب «بناء».وشارك في البرنامج، الذي استمر خمسة أيام، (15) متدربًا يمثلون عددًا من المؤسسات الحكومية اليمنية المعنية بمحاربة تمويل الإرهاب، وتناول محاور أساسية شملت الإطار القانوني الدولي والوطني، ومصادر وأدوات الجرائم المالية، تقنيات الكشف والتحليل، وآليات بناء التعاون المؤسسي والإقليمي.وأكّد الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أن هذا البرنامج يأتي في إطار التزام التحالف ببناء قدرات مستدامة للدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن محاربة تمويل الإرهاب تمثّل حجر الزاوية في الجهود المشتركة لتجفيف منابع الإرهاب، ولن يتحقق ذلك إلا عبر الاستثمار المستمر في بناء الإنسان وتزويده بالمعرفة والأدوات الحديثة لمواجهة التهديدات المالية العابرة للحدود.وأشار إلى أن هذا البرنامج يشكّل مسارًا إستراتيجيًا طويل المدى، يجسد التزام التحالف بالعمل جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء لصناعة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.