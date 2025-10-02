أمير جازان يطلق جائزة «الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية»

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي حفل إطلاق جائزة «الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية» بنسختها المطورة، التي تشرف عليها إمارة المنطقة بالشراكة مع الشركة السعودية للقهوة وعدد من الجهات ذات العلاقة.

واستمع الحضور خلال الحفل إلى شرح من وكيل إمارة المنطقة وليد بن سلطان الصنعاوي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة خالد أبو ذيب، عن الجائزة التي تهدف إلى اعتماد معايير الجودة للمزرعة والمنتج، والتشجيع على الابتكار الزراعي في قطاع البن، والتوسع المدروس لزيادة العائد الاقتصادي من المنتج، وتشجيع المزارعين على تطبيق أفضل الممارسات في زراعة البن وتعزيز جودة الإنتاج، معربًا عن تمنياته للقائمين على الجائزة بالتوفيق والنجاح في أعمالهم.

يذكر أن قيمة الجائزة تبلغ (1000.000) ريال موزعة على أربعة مسارات، خصص لكل مسار (250.000) ريال، ويركز المسار الأول على «الممارسات الزراعية المستدامة»، فيما يركز المسار الثاني على «الابتكار في تقنية الحصاد والمعالجة»، أما المسار الثالث فيستهدف «القيمة المضافة والصناعات التحويلية»، ويستهدف المسار الرابع «التنمية السياحية الريفية».