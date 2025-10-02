كشفت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني إطلاق «مؤشر حماية الطفل في الفضاء السيبراني» بالتعاون مع المعهد الدولي (DQ)، والمنظمات الدولية ذات الصلة، وذلك في ضوء المستهدفات الإستراتيجية للمبادرة العالمية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حماية الطفل في الفضاء السيبراني»، والهادفة إلى تعظيم العمل الجماعي وتوحيد الجهود الدولية، وزيادة الوعي العالمي لدى صناع القرار بشأن التهديدات المتزايدة التي يتعرض إليها الأطفال في الفضاء السيبراني، وتعزيز الاستجابة العالمية عبر التعاون الدولي بصفتها إحدى الأدوات الإستراتيجية لمعالجة الموضوعات الحيوية ذات الصلة بحماية الطفل في الفضاء السيبراني.

وأعلنت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني- ضمن أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025 والمنعقد في العاصمة الرياض- أنه تم تطوير «مؤشر حماية الطفل في الفضاء السيبراني» ليكون أداة عالمية تمكّن من قياس التقدم المحرز على صعيد بناء فضاء سيبراني أكثر أمانًا للأطفال، إضافة إلى تزويد صناع القرار برؤى عملية تسهم في تعزيز حماية الطفل في الفضاء السيبراني، ويقوم المؤشر على منهجية قياس شمولية؛ ويرتكز على جميع الأبعاد ذات الصلة بحماية الطفل، ومنها المدارس، والأهالي، والبنى التحتية التقنية، وشركات القطاع الخاص، وسياسات الدول تجاه حماية الطفل.

وتسعى مبادرة «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» إلى تحقيق مستهدفات طموحة على المستوى الدولي من خلال الوصول إلى أكثر من 150 مليون طفل حول العالم، وتطوير مهارات السلامة السيبرانية لأكثر من 16 مليون مستفيد، ودعم تطبيق أطر عمل للاستجابة للتهديدات السيبرانية التي يتعرض لها الأطفال في أكثر من 50 دولة حول العالم.

وكان المنتدى الدولي للأمن السيبراني، أنجز في وقت سابق دراسة عالمية أسهمت في تسليط الضوء على موضوع حماية الطفل في الفضاء السيبراني بصفته موضوعًا دوليًا حيويًا وملحًا، إذ مكّنت هذه الدراسة التي شارك بها أكثر من 40 ألف من 24 دولة في 6 مناطق حول العالم، من بناء فهم شاملٍ للحاجات على المستوى الدولي، وتطوير إستراتيجية متكاملة انبثق عنها أطر وطنية ومبادئ توجيهية ومشاريع دولية عملت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني على تنفيذها مع عدد من الشركاء الدوليين.

وعلى صعيد البرنامج الذي أطلقته مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في ضوء مبادرة حماية الطفل في الفضاء السيبراني، كشفت المؤسسة دعم خطوط المساعدة الخاصة بالأطفال في أكثر من 30 دولة، إلى جانب تطوير أطر عمل لتدريب أكثر من 5 ملايين من أولياء الأمور ومقدمي الرعاية على أسس السلامة السيبرانية للأطفال.

وفيما تكتسب مبادرة «حماية الطفل في الفضاء السيبراني»، أهمية كبيرة في ظل التهديدات المتزايدة عالميًا، والجاهزية المحدودة للتعامل مع هذه القضية على مستوى الدول، جاء اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع في يوليو 2025 للقرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية بشأن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني انطلاقًا من المبادرة العالمية لولي العهد لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، ليجسّد الأهداف الإستراتيجية للمبادرة، ويؤكد مساعي المملكة نحو بناء فضاء سيبراني أكثر أماناً للأطفال في جميع أنحاء العالم.

وتتولى مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني التي أُنْشِئَت بأمر ملكي كريم في العام 2023 بصفتها مؤسسة مستقلة وذات بعد دولي، الإشراف على تنفيذ مشروعات مبادرتي ولي العهد العالميتين كإحدى مهماتها، وتوحيد جهود أصحاب المصلحة عالميًا في ذلك عبر فتح آفاق الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات، ودفع عجلة الحوار بين أبرز الخبراء في موضوعات الأمن السيبراني ذات الصلة بحماية الطفل وتمكين المرأة، وبما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول العالم.