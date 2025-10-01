أمانة جدة تستعيد 15.2 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية

تابعوا عكاظ على
تمكنت أمانة محافظة جدة من استعادة 15,233,220 مترا مربعا من الأراضي الحكومية في نطاق بلدية ذهبان الفرعية، بعد تحريرها من 120 حظيرة عشوائية، في إطار جهودها لمنع التعديات على الممتلكات العامة، ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية ذهبان المهندس عبدالله المباركي، أن الفرق الرقابية في البلدية وبمشاركة لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، شرعت خلال الأسبوع الجاري في أعمال إزالة 120 حظيرة مخالفة بحي ذهبان الشرقي، ضمن حملة استمرّت لثلاثة أيام، مدعومة بالأفراد والآليات، مشيرا إلى أن هذه الجهود أسهمت في استعادة مساحة كبيرة من الأراضي الحكومية، والقضاء على أحد مظاهر التشوه البصري في المدينة.

وتؤكد أمانة جدة استمرار جهودها في تعزيز الرقابة البلدية، لحماية الممتلكات العامة، والحد من الممارسات العشوائية، إلى جانب تحسين المشهد الحضري والبيئي، بما يسهم في الرقي بجودة الحياة للسكان والزائرين.

