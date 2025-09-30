«حرس الحدود» يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بتبوك
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في البدع بمنطقة تبوك مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة؛ وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماكًا مصيدة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

شرطة منطقة الرياض تقبض على (7) أشخاص اعتدوا على حدث
النائب العام يستقبل سفير قرغيزستان لدى المملكة
