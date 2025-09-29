جدة الأولى بالسعودية.. والثانية عربياً في جودة الحياة

تصدّرت جدة المرتبة 74 عالميًا في مؤشر جودة الحياة للعام 2025، وفق بيانات Numbeo، وهي أعلى المدن السعودية على المؤشر، والثانية عربيًا بعد مسقط، وجاء ذلك نتيجة التحسينات المستمرة في الأمان والرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية، وتوفير مرافق عامة حديثة، والتزام المدينة بتحويل النهضة التنموية إلى واقع ملموس يخدم السكان والزوار.

وأنجزت أمانة جدة مظلة برنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030، مشاريع نوعية أسهمت في إعادة تشكيل الملامح الحضرية للمدينة، كانت الواجهات البحرية واحدة من أبرز المشاريع، إذ تمتد خمس واجهات بحرية فسحة زرقاء متكاملة تضم مسارات مخصصة للمشي والدراجات، وساحات عامة، ومناطق ألعاب للأطفال، ومجسمات جمالية، لتصبح تجربة البحر جزءًا من حياة المدينة اليومية، وعلى طول الواجهات، جهزت مرافق خدمية مثل المطاعم والمقاهي، ومناطق استراحة، وسقالات بحرية تمنح الزائرين فرصة استكشاف البحر عن قرب، وتضمنت المشاريع، برامج صيانة مستمرة للشواطئ؛ لضمان نظافتها وحماية البيئة البحرية، مع تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على هذه المساحات.

واستطاعت جدة بالتوازن بين المشاريع البحرية والحدائق والمرافق العامة والخدمات المجتمعية، أن تثبت أنها مدينة اقتصادية وسياحية، ونموذج حي لجودة الحياة، إذ تتكامل البيئة الطبيعية مع البنية التحتية والخدمات لتوفر تجربة حضرية متكاملة تلبي متطلبات السكان والزوار على حد سواء.