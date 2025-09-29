أسندت إدارات التعليم إلى حراس المدارس مهمات مباشرة الحوادث والمشكلات الأمنية والسلوكية التي قد تحدث في المدارس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. كما منحت الحراس مهمة السماح لفرق الدفاع المدني والإسعاف بالدخول إلى المبنى عند الحاجة.ووسعت إدارة تعليم حائل نطاق مهمات حراس المدارس، لتشمل أدواراً محورية في حماية البيئة التعليمية وتعزيز جوانب الأمن والسلامة داخل المنشآت التربوية، بما ينسجم مع توجهات وزارة التعليم الرامية إلى توفير بيئة مدرسية آمنة تسهم في دعم العملية التعليمية والتربوية.وبحسب التعليمات، يبدأ عمل الحارس قبل حضور منسوبي المدرسة بفتح الأبواب واستقبال الطلاب والطالبات، ويغلقها بعد التأكد من خلو المبنى من جميع الموظفين والدارسين. كما تشمل مهماته اليومية حراسة المبنى ومحتوياته، وتنظيم حركة المرور أمام المداخل، وضبط عملية الدخول والخروج بحيث لا يُسمح لأي شخص بالدخول أو المغادرة أثناء الدوام الرسمي إلا بتصريح رسمي، إضافة إلى متابعة أعمال النظافة والصيانة، والتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ وإطفاء الكهرباء بنهاية اليوم.ومن أبرز المهمات الموكلة للحراس، مباشرة الحوادث والمشكلات الأمنية والسلوكية داخل المدرسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجتها على الفور، مع إبلاغ إدارة المدرسة أو الجهات المختصة عند الحاجة. ويأتي ذلك بهدف رفع مستوى الجاهزية والقدرة على التعامل مع المواقف الطارئة بشكل سريع وفعال.كما شملت التعليمات أدواراً واضحة للحراس في حال وقوع الحوادث أو الحرائق، وألزمتهم بـ: تشغيل أجهزة الإنذار والاتصال الفوري بالدفاع المدني والإطفاء، وإغلاق مصادر الغاز، وفصل التيار الكهربائي، وإيقاف القوى المحركة عند وقوع الحوادث، وإرشاد العاملين والطلاب إلى المخارج وتجميعهم في الأماكن المخصصة، والمساعدة في إبعاد التلاميذ عن أماكن الخطر، والمشاركة في مكافحة الحريق باستخدام أجهزة الإطفاء، والسماح لفرق الدفاع المدني والإسعاف بالدخول إلى المبنى عند الحاجة، والتواجد مع فرق الإنقاذ حتى انتهاء الحالة الطارئة.