حفل الملحقية الثقافية في ماليزيا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95.
الملحقية الثقافية في ماليزيا تنظم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95
أقامت الملحقية الثقافية في ماليزيا حفلاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، ضمن برنامج الاحتفاء الذي نظمته سفارة المملكة لدى ماليزيا.

‏وشاركت البعثة الدبلوماسية السعودية وأبناؤها الطلبة في الاحتفالية، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية الماليزية من جامعات وكليات ومعاهد، فضلاً عن حضور عدد من المسؤولين الماليزيين والبعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والصديقة.

وحظي جناح الملحقية الثقافية السعودية بماليزيا بزيارات كبار المسؤولين من الدول الصديقة، ومثل الملحقية القائم بأعمال الملحقية الثقافية بماليزيا محمد بن عبدالله السهلي.

