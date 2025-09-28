شارك مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، بحضور عدد من القيادات التعليمية، أبناءه الطلاب في مدرسة صقر قريش الابتدائية، فعاليات الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ95 للمملكة، وسط أجواء احتفالية قدّم خلالها الطلاب، فقرات وعروضا وطنية متنوعة جسدت قيم الانتماء والولاء، والفخر بالوطن والاعتزاز بتاريخه ومنجزاته.

وأكد الزارع في تصريح لـ«عكاظ» بهذه المناسبة، أن اليوم الوطني يمثل مناسبة غالية لتأكيد الولاء والانتماء، والاعتزاز بما تحقق لهذا الوطن من نهضة شاملة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مضيفا: نحتفي بيومنا الوطني الـ95 ونحن نستشعر حجم الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات، ونغرس في نفوس أبنائنا الطلاب قيم المواطنة الصادقة، والانتماء لهذا الوطن العظيم، ونسهم في إعدادهم ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة مستقبله المشرق.

إطلاق عدد من المبادرات

وأشار مدير التعليم إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أطلقت بهذه المناسبة عددا من المبادرات والفعاليات في المدارس، التي تسلط الضوء على أبرز منجزات المملكة منذ توحيدها وحتى توجت برؤية 2030، وبرامج يشارك فيها الطلاب في مختلف المراحل، تستعرض عبرها المدارس قصصا وطنية ملهمة، لرموز سعودية في مختلف المجالات، إضافة إلى معارض فنية وتراثية تنظمها المدارس بمشاركة الطلاب والمعلمين، تعكس تاريخ المملكة وثقافتها وهويتها الوطنية.

واختتم الزارع حديثه بالتأكيد على أن هذه الفعاليات، تأتي ترجمة لرسالة وزارة التعليم في بناء جيل وطني واعٍ ومعتز بهويته، يسهم في تحقيق مستهدفات الوطن، ويواكب مسيرته في التقدم والازدهار.