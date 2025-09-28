«الطاقة» تعلن بدء مرحلة تأهيل تراخيص إنشاء شبكات توزيع الغاز في 5 مدن صناعية

أعلنت وزارة الطاقة بدء مرحلة تأهيل المتقدمين لمنافسات تراخيص أنشطة إنشاء وتملك وتشغيل شبكات توزيع الغاز الطبيعي في كل من مدينة سدير للصناعة والأعمال، والمدينة الصناعية في الخرج، والمدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة في جدة.

ودعت الوزارة الجهات المهتمة إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني (gnrfp@moenergy.gov.sa)، للحصول على كراسة التأهيل، في موعد أقصاه 3 جمادى الأولى 1447هـ، الموافق 25 / 10 / 2025م، مُبيّنةً أن آخر موعد لاستقبال وثائق التأهيل هو 8 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 29 / 11 / 2025م.

وأوضحت الوزارة أن المتأهلين سيُدعون لتقديم عروضهم الفنية في تاريخٍ لاحقٍ، وفقاً لأحكام نظام إمدادات الطاقة، ولائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله.

ويأتي إطلاق هذه المنافسات بالتزامن مع مشروع التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسية، الذي سيسهم في تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وإحلال الغاز الطبيعي محله، في إطار رؤية المملكة 2030؛ بهدف تعظيم المنافع الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية من الموارد البترولية.