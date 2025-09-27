



مراقبة فورية

قررت هيئة الغذاء والدواء إلزام جميع مصانع ومستودعات اللحوم والدواجن والأسماك ووسائل النقل التابعة لها، بإجراءات الربط الإلكتروني لمقاييس الحرارة والرطوبة مع منصة «وصل» الحكومية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من أول أكتوبر هذا العام. وأكدت أن هذا الإجراء الإلزامي يأتي جزءاً من مشروعها لتطبيق تقنية «إنترنت الأشياء»، الذي يهدف إلى إحكام الرقابة على المنتجات الغذائية الحساسة لدرجات الحرارة، وضمان سلامتها على امتداد السلسلة الغذائية لحماية صحة المستهلك.وأوضحت أن الربط الإلكتروني سيحقق مراقبة فورية ومستمرة لدرجات حرارة ورطوبة المنتجات أثناء عمليات التخزين والنقل، ما يمنع تعرضها للتلف ويضمن وصولها إلى منافذ البيع والمستهلك النهائي بجودة وسلامة عالية.ودعت الهيئة المنشآت المستهدفة، إلى المسارعة في الامتثال للمتطلبات الجديدة قبل الموعد النهائي المحدد.وشددت «الغذاء والدواء» على أن القرار يستند إلى صلاحياتها النظامية لتطبيق منهج وقائي يضمن سلامة الغذاء، ويعزز من الشفافية والكفاءة الرقابية، ويقلل من هدر الأغذية الناتج عن سوء التخزين. وحذّرت من أن عدم الالتزام بالربط سيعرّض المنشآت المخالفة للمساءلة النظامية.