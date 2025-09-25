رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء أمس (الأربعاء)، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80.

وافتتح وزير الخارجية الاجتماع قائلا: «نجتمع اليوم بعد عام على إطلاق مبادرتنا المشتركة (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)، الذي تتشرف المملكة برئاسته بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، وبعد أيام من اعتماد الجمعية العامة إعلان نيويورك الذي يشكل إجماعا دوليا تاريخيا على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة».

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى إعلان نيويورك بأنه تكليف واضح للجميع لتحويل التوافق إلى التزامات زمنية وآليات متابعة، وذكر أنه «لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه».





وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته أن الاجتماع يأتي بعد قمة السلام التي رأستها المملكة وفرنسا وأثمرت اعترافات واسعة بدولة فلسطين، ما يعزز الإرادة الدولية لترسيخ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددا على أن «واقع الاحتلال ما زال يتمادى في الإبادة والمجاعة والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، بل وصل إلى اعتداءات على سيادة دول عربية، كان آخرها استهداف دولة قطر».

وأشار فيصل بن فرحان إلى أن الهدف من الاجتماع هو تنسيق الجهود ووضع آليات تنفيذية ومؤشرات تقدم ومساءلة واضحة، مع مواصلة العمل المشترك في العواصم الإقليمية والدولية.

وذكر وزير الخارجية أن إعلان نيويورك يؤكد أن «غزة والضفة بما فيها القدس الشريف أرض فلسطينية واحدة غير قابلة للتجزئة»، مؤكدا الرفض القاطع لأي محاولات ضم أو توسيع استيطان أو تهجير قسري، وضرورة تمكين السلطة الفلسطينية ودعم الخطة العربية الإسلامية للتعافي والإعمار، ووضع آلية دولية للمساءلة ضمن جداول زمنية واضحة.

وأكد وزير الخارجية أن المملكة ستواصل قيادة جهودها الدبلوماسية والإنسانية بلا كلل لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفتح الطريق أمام سلام عادل ودائم وأمن مشترك وازدهار لشعوب المنطقة كافة.

حضر الاجتماع سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.