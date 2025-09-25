يكشف إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السعودية أقنعت الكثيرين للتوقيع على إعلان نيويورك لدعم حل الدولتين، وعن حجم وضخامة الدور الذي تقوم به الرياض في دعم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وتلعب المملكة العربية السعودية دوراً مهماً في دعم حل الدولتين باعتباره السبيل العادل والعملي لإنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي وتنفيذ مبادرة السلام العربية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.وبحكم مكانتها السياسية الدولية والإقليمية وعلاقاتها الواسعة مع صنّاع القرار خصوصاً في واشنطن والعواصم الغربية، تسعى المملكة إلى إحداث التأثير المطلوب ودفع الدول الكبرى إلى تبنّي خطوات عملية لإطلاق مفاوضات جادة على أساس حل الدولتين.ومن المتوقع أن تظهر نتائج هذه الجهود السعودية خلال المرحلة القادمة خصوصاً في حال نجاح المفاوضات في وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاقيات لإنهاء الحرب بالتزامن مع إيقاف حملة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.لقد نجحت السعودية بدعم دولي كبير في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين وجعلته يتصدّر أجندة النقاش العالمي بعد سنوات من النسيان.