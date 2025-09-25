أعرب الأمين العام لمجّمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، باسمه ونيابة عن رئاسة وأمانة عامة وأعضاء وخبراء ومنسوبي المجّمع، عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وللشعب السعودي، والأمة الإسلامية جمعاء، في وفاة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.وأكد أن الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، كرّس عمره للعلم والفتوى وخدمة الشريعة الغرّاء وولاة الأمر، وأمضى حياته مخلصاً في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، متفانياً في نشر عقيدة التوحيد في الآفاق، مثابراً في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، باذلاً وسعه في تبصير الناس بأحكام دينهم، ناصحاً لله ولرسوله وكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم، على نهج راسخ من الكتاب والسنّة.