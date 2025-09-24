أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن شكره للمملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا على مبادرتهما في جمع المجتمع الدولي عندما وصفه بـ«لحظة حرجة من أجل السلام في الشرق الأوسط».وأكَّد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستوى كارثياً غير مسبوق، داعياً إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوقف النزيف في المنطقة.كما أكَّد أن المنطقة عانت لسنوات طويلة من الحروب والعنف والإرهاب وسقوط الضحايا، واستنكر بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة، والتصعيد المتزايد في الضفة الغربية، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود وبأمان، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.