القيادة القطرية تعزّي خادم الحرمين في وفاة المفتي العام للمملكة

أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في برقية، عن تعازيه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

كما أعرب نائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في برقيتين، عن تعازيهما لخادم الحرمين الشريفين في وفاة المفتي العام للمملكة.