مجموعة الدباغ تهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ95 أخبار الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 13:08 «عكاظ» (جدة) تتقدم مجموعة الدباغ القابضة بخالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ95.