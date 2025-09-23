اليوم الوطني.. لحظة تأملٍ في مسيرة البناء والعطاء

في ذكرى اليوم الوطني الخامس والتسعين، نسترجع بكل فخر واعتزاز تاريخنا العريق، الذي بدأه مؤسس هذا الوطن، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - بعملٍ شاق ورؤيةٍ عظيمة جمعت شتات هذه الأرض، وموَّلت حلم الوحدة والتلاحم تحت راية التوحيد. اليوم، ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية، نحتفي ليس فقط بما تحقق من تقدمٍ وازدهار، بل أيضًا بالتضحيات الجسام التي قدمها الآباء والأجداد ليظل هذا الوطن منارة للأمن والكرامة، والمستقبل الواعد.خمسة وتسعون عامًا مضت على توحيد المملكة، شهدت خلالها تحولات كبيرة، ومرَّت المملكة بمراحل تطور هائلة، لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله عز وجل، ثم القيادة الحكيمة التي سعت لتوجيه هذا الوطن نحو الريادة، وجعلته قوة فاعلة على المستوى الإقليمي والدولي. فالمملكة اليوم تمثل نموذجًا ناجحًا في كل المجالات، تعيش في أمان ورخاء، وترسم بصوت واحد خارطة طريق مستقبلية مشرفة عبر رؤية السعودية 2030.إن اليوم الوطني ليس مجرد مناسبة تاريخية نحتفل بها، بل هو لحظة تأملٍ في مسيرة البناء والعطاء التي بدأها مؤسس هذا الوطن واستمرَّت بتوجيهات القيادة المباركة، فما تحقق من رخاء وازدهار لم يكن ليتحقق إلا بفضل الإيمان الراسخ بالقيم السامية، والتمسك بمبادئ ديننا الحنيف، والعزيمة التي لا تلين في السعي نحو أفضل مستقبل لأبناء هذا الوطن.كما نستذكر اليوم معًا في هذه الذكرى المجيدة الدور الكبير الذي تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تعزيز الهوية الوطنية، وبناء جيل واعٍ قادر على مواصلة الطريق بكل عزيمة، متسلحًا بقيمه الأصيلة، معتمدًا على إيمانه بقوة وطنه، وفخره بانتمائه، برؤية قائمة على الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والفرقة، شعار هذا العام «عزّنا بطبعنا» هو تعبير عن فخرنا بهويتنا، واعتزازنا بما نملك من قيم ومبادئ صلبة جعلتنا منارة حضارية في هذا العالم.وبهذه المناسبة نتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي الكريم، متمنين لوطننا مزيدًا من التقدم والرخاء تحت قيادتهما الحكيمة.نسأل الله أن يحفظ مملكتنا من كل سوء، وأن يعين قادتنا على مواصلة مسيرة الخير والنماء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.* وكيل الجامعة والأمين العام لمجلس الجامعة