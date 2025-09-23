فلسطين في الوجدان السعودي.. قضية متوارثة ودعم مطلق

يدوّن التاريخ الحديث مواقف المملكة العربية السعودية في جميع القضايا العربية والإسلامية؛ ومن أبرزها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، فالدعم السعودي كان حاضراً منذ احتلال فلسطين، وهي قضية متوارثة بالنسبة للقيادة السعودية، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما قال: «إن موقف المملكة من قضية فلسطين ثابت لا يتزحزح عبر تاريخها المجيد، ومنذ مؤسسها الملك عبدالعزيز-رحمه الله- وحتى الآن»، وحتى اليوم تقود السعودية جهوداً دبلوماسية للاعتراف بدولة فلسطين ووقف حرب الإبادة.وتعتبر المملكة من أوائل الدول التي قدمت الدعم لمنظمة التحرير الفلسطينية وبعدها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وقد عملت بواقعية من أجل ضبط الحق المعتبر لدى الفلسطينيين بالأرض، ودعمت القضية في جميع مراحلها، وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المحافل الدولية؛ إيماناً منها بأن جهودها من أجل فلسطين تمثل واجباً تفرضه عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتيها العربية والإسلامية، ولها دورها الواضح في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق طموحاته لبناء دولته المستقلة.ويؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دوماً أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة والشعب السعودي خصوصاً، والعالمين العربي والإسلامي عموماً، باعتبارها محل اهتمام المملكة، التي تعتبر الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني واجباً قومياً ودينياً حتى يستعيد كامل حقوقه على أراضيه.وتعمل المملكة منذ تأسيسها حتى اليوم على دعم القضية الفلسطينية، في نطاق أخلاقي أملاه عليها دينها الإسلامي وثقافتها العربية، معرضة أمنها القومي مرات عديدة للخطر في سبيل القضية التي تؤمن دوماً بأنها ستبقى القضية الثابتة في سياسات المملكة على مر السنين.ولعل الحديث عن المواقف السعودية بالنسبة للقضية الفلسطينية لا يمكن الإحاطة به بهذه العجلة، لكن المملكة تعمل وفق قواعد ثابتة؛ أبرزها أنها تولي قضايا الأمة الإسلامية والعربية كل الاهتمام من خلال العمل المشترك، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، مؤكدة أن القدس الشرقية قضية عربية غير قابلة للتنازل والمساومة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عنها، وأن المسؤولية في الحفاظ على القدس وتحرير الأراضي المحتلة تقع على جميع العرب والمسلمين.وتجلّى الموقف الثابت الأخلاقي السعودي في تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن من أولويات سياسة المملكة ومبادئها السعي لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية، وأن المملكة ستواصل جهودها دعماً لهذه القضية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني.