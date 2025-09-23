لم تعد كرة القدم في المملكة مجرد منافسة رياضية، بل أصبحت مشروعًا وطنيًا يعكس الطموح السعودي في بناء دوري قوي ينافس على مستوى العالم. وفي قلب هذا المشروع، جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو ليضيف بُعدًا عالميًا، ويصنع قصة لا تُنسى في تاريخ الدوري السعودي والنصر على وجه الخصوص.100 هدففي نهائي كأس السوبر السعودي 2025 أمام الأهلي، دوّن رونالدو اسمه بحروف من ذهب حين سجل هدفه الـ100 في منافسات السعودية مع النصر فلم يكن الهدف عاديًا؛ فقد جعله أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف مع أربعة أندية عالمية مختلفة: مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، والنصر السعودي.هذا الإنجاز لم يُحتفل به داخل الملعب فقط، بل شاهده العالم أجمع، ليكون رمزًا على أن الطموح السعودي جعل من ملاعبه مسرحًا لتاريخ عالمي جديد.استقطاب النجومصفقة انتقال رونالدو للدوري السعودي لم تكن مجرد صفقة جماهيرية، بل جزء من رؤية وطنية تهدف إلى تحويل الدوري السعودي إلى واحد من أقوى الدوريات عالميًا. الطموح هنا يتجلى في استقطاب لاعبين من الصف الأول، رفع مستوى التنافسية بين الأندية، وتوسيع قاعدة الجماهير محليًا ودوليًا، وتحويل الرياضة إلى صناعة اقتصادية رائدة.يُشاهده العالماليوم، أصبح الدوري السعودي يُنقل إلى أكثر من 170 دولة، وتتنافس قنوات كبرى على حقوق بثه. مباريات النصر ورونالدو على وجه الخصوص أصبحت حدثًا عالميًا، تُباع قمصان الفريق في عواصم أوروبية، ويُتابع الجمهور حول العالم أجواء الملاعب السعودية كما يتابع الدوريات الأوروبية الكبرى.صناعة اقتصاديةالطموح السعودي جعل من الرياضة رافعة اقتصادية فتضاعفت عوائد الرعايات بعد انتقال رونالدو وارتفعت مبيعات منتجات النادي لتسجل أرقامًا قياسية وحضور الجماهير في الملاعب وصل إلى مستويات غير مسبوقة.وبهذا، لم تعد الرياضة ترفيهًا فقط، بل صناعة تُسهم في الاقتصاد الوطني، وتفتح فرص عمل، وتجذب استثمارات جديدة.الطموح يلهمشباب السعودية يرون اليوم أن ملاعبهم ليست فقط للتدريب المحلي، بل منصات للانطلاق نحو العالمية. وجود أسطورة بحجم رونالدو في الدوري المحلي أرسل رسالة واضحة: الطموح السعودي يفتح الأبواب، والفرص متاحة لكل من يملك الموهبة والانضباط ليكون جزءًا من هذا التحول الكبير.فالإنجازات الفردية لرونالدو ما هي إلا صفحة في كتاب أكبر فكتاب الطموح السعودي في صناعة دوري قوي ينافس العالم. ولم يعد الدوري مجرد بطولة محلية، بل تجربة عالمية تُبنى في الرياض وجدة والدمام وحائل، ويشاهدها الملايين في مدريد ولشبونة وروما.