أكدت دارة الملك عبدالعزيز لـ«عكاظ»، أن الملك المؤسس حرص على تقدير جهود العلماء والموظفين والضيوف، وتجسدت تلك القيم في إقامة المناسبات؛ التي جمعت بين التقدير والكرم الأصيل.احتفاء عام 1939:وأوضحت أن الملك عبدالعزيز أقام في 25 ربيع الأول 1358هـ/‏15 مايو 1939م، حفل عشاء فاخر على الطراز السعودي الأصيل لموظفي شركة كاليفورنيا العربية، حضره العلماء، في مجلس عكس روح التقدير والوفاء.أجواء سعودية أصيلة:تميّز الحفل بطابع سعودي أصيل، وبادل الملك ضيوفه الأحاديث والابتسامات، في صورة تعكس ودّه المعتاد وحرصه على تقريب الجميع. وتخللت المأدبة أطباق سعودية تقليدية أبرزت الموروث المحلي وتنوع مطابخه، في مشهد عبّر عن عمق الضيافة السعودية.رسالة خالدة:اختتمت الدارة بالتأكيد على أن هذه المواقف تعكس القيم الراسخة للكرم والضيافة التي ارتبط بها اسم المملكة، مشيرة إلى أن بناء العلاقات وتعزيز التعاون جزء من النهج السعودي الثابت، ورسالة واضحة بأن الجهود الخالصة لا تمر دون تقدير واحترام.