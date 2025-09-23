أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات «ختماً خاصاً» بمناسبة اليوم الوطني الـ(95) للمملكة، يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ23 من سبتمبر من كل عام، احتفاءً بتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن.ويأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، تختم به جوازاتهم توثيقاً ورمزاً لهذه المناسبة المجيدة.