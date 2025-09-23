أمين منطقة الباحة: اليوم الوطني تأصيل لنهج قيادتنا في التنمية والعطاء

رفع أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية. وأكد السواط، أنه من موقعه مسؤولاً، ومن مواطنته، يشعر بالفخر والاعتزاز بمرور 95 عاماً من الرخاء والنماء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة والسياسات الحكيمة التي أسهمت في بناء الإنسان قبل تنمية المكان، لافتاً إلى أن هويّة اليوم الوطني المتمثلة في «عزّنا بطبعنا»، تعبّر تعبيراً صادقاً عما يسكن وجدان كل مواطن اعتنى بما غرسه فيه وطنه من أخلاق وقِيَم توارثتها الأجيال، وهو خُلق أصيل يتمظهر في تعامل السعوديين والسعوديات مع الأشقاء والأصدقاء الذين ألفوا زيارة بلادنا إما للعمل بها، أو للسياحة والاصطياف. وأضاف: السعودي لا يتكّلف المشاعر التي هي فيه طبع أصيل، فالأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة تعزز الصفات التي نشأنا عليها، وتأصلت في نمط حياتنا، ولذا انعكست في تعاملنا وتفاعلنا مع الآخرين داخل المملكة وخارجها، وغدت طباع وأخلاق ومبادئ السعوديين مضرب مثل، مشيراً إلى أنّ المواطن والمسؤول يتمتع بطباعٍ فُطِرَ عليها، ترافقه منذ ولادته، وتنمو في كنف وطن أرضه عطاء، وسماؤه نماء، ومنابره دعاء، ومجالس أهله تنضح بالبشر والبشاشة، وأفئدتهم تنبض بالكرم، والأصالة، والجود، ما يرفد الرؤية التي يقف الجميع معها كونها سبيل تحقيق نجاحاته.وعدّ السواط مناسبة اليوم الوطني السعودي مناسبة وطنية خالدة في وعي المواطنين، ففي مثل هذا اليوم الـ23 من سبتمبر في العام 1932م، أينعت ثمار كفاح وجهاد وجهود الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله)، وبإعلان يومنا الوطني المجيد الذي توحدت البلاد والعباد تحت راية التوحيد، على عقيدة صافية ومنهاج الكتاب والسنة، وراية واحدة، وقيادة واحدة، وكلمة واحدة، شعارها الولاء والطاعة، ودثارها الانتماء والمحبة، مؤكداً أن الأمن والأمان أعظم مكتسبات وحدتنا الوطنية في ظل قيادتنا السعودية، مستعيداً ما تربّت عليه أجيال طيلة تسعة عقود، ففي المدارس كان العلم الخفّاق يرفرف والأعين والقلوب والألسن مع راية الوطن تردد أناشيد الوفاء والولاء والانتماء، إضافة إلى رفع العلم في مخيمات ومراكز الكشافة، والذي يملأ النفوس فخراً واعتزازاً.ولفت إلى أنّ واجب المسؤولية من خلال قيادة أمانة منطقة الباحة للتنمية يحتّم على كل المنظومة مبادلة الحُبّ بالحُبّ والوفاء بالوفاء، والانطلاق نحو الأهداف التنموية المنشودة التي تحرص وزارة البلديات والإسكان على تحقيقها وفق رؤية تتمثل جودة الحياة، من خلال التخطيط العمراني، وتطوير البنية التحتية، والمرافق العامة، وتوفير وتطوير الحدائق والطرق، والإشراف على معايير النظافة، والصحة والسلامة، إضافة إلى تنظيم القطاع السكني وتطوير المساكن لتوفير بيئات سكنية أفضل.وأبدى السواط سعادته بأن يكون على رأس فريق عمل نخبوي، يضاعف جهوده، ويعمل على مدار الساعة بجدّ وإخلاص، مثمناً جهود مجتمع الباحة، بدءاً من تعاون الأهالي، مروراً بإسهام القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وليس انتهاء بمبادرات القطاع غير الربحي.118فعالية على مدى 5 أيامأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الأمانة والبلديات ستتولى تنظيم الفعاليات الرسمية، بالتعاون مع كافة الجهات، لافتاً إلى استكمال الاستعدادات لتنفيذ 118 فعالية في كافة المحافظات والمدن والمراكز، بمشاركة الأهالي، مشيراً إلى تأكيد أمير منطقة الباحة على تنفيذ فعاليات في 20 قرية تراثية بالمنطقة، ومنها قرى المندق، والأطاولة، وذي عين، وآل موسى، ورغدان، والملد، والعبادل، وسوق السبت، ما يتيح للمجتمع المحلي الإسهام والمشاركة بكل أطيافه ومراحله العمرية، إضافة إلى المزارع الريفية.تجهيز 148 منتزهاً و50 ممشى و47 ساحة و45 مسرحاًأكد أمين منطقة الباحة، اكتمال تجهيز 148 منتزهاً، و50 ممشى، و47 ساحة بلدية، و45 مسرحاً لاستقبال الأهالي والزوار من خارج المنطقة، لحضور فعاليات اليوم الوطني، والإسهام فيه، مضيفاً أنه تم تركيب 37 ألف علم، و140 لوحة تحمل صور ولاة الأمر، وتزف التهنئة لقيادتنا بهذه المناسبة، فيما تمت إضاءة 50 شاشة كبرى، ومدّ 16 ألف متر طولي من الإضاءة الخضراء في مدينة الباحة وكافة المحافظات، مبدياً سعادته بتفاعل المقيمين مع السعوديين في هذه المناسبة، ما يؤكد نقاء مشاعر الأشقاء والأصدقاء الذين يقيمون في مناطق المملكة تجاه وطننا.حفل اليوم الوطني مساء اليوم في منتزه الأمير حسامتقيم أمانة منطقة الباحة حفل اليوم الوطني، مساء اليوم، برعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في المسرح المفتوح، الذي يستوعب 3 آلاف شخص، فيما يتسع المنتزه لأكثر من 50 ألف زائر. ويبدأ البرنامج عقب صلاة المغرب بإقامة فعاليات وطنية للأطفال منها المرسم الحُرّ، وفقرة الدُّمى، وعقب صلاة العشاء يقام الحفل الخطابي متضمناً قصائد وأوبريتاً غنائياً، والعرضة السعودية، والعرضة الجنوبية، ثم تطلق الألعاب النارية الساعة التاسعة، فيما تقوم الأمانة بمبادرات، منها زيارة المرضى في المستشفيات، وأكد السواط استعداد كافة الجهات بالخدمات اللوجستية وفرق الطوارئ تحسباً لهطول الأمطار خلال اليومين القادمين.