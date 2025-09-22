الربيعة يبحث المشاريع الإنسانية والإغاثية مع المدير التنفيذي لليونيسيف

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» كاثرين راسل، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين المنعقدة في مدينة نيويورك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية المشتركة بينهما؛ لدعم فئة الأطفال حول العالم، وتقديم شتى أنواع العون الإنساني الأساسي لهم.

وأشادت كاثرين راسل بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة فئة الأطفال في الدول ذات الاحتياج التي تسهم في تحسين حياتهم وتنمية مستقبل مشرق لهم.