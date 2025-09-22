احتفاءً باليوم الوطني 95.. «برق» تصدر بطاقة فيزا الرقمية بألوان وتصاميم مبتكرة

أطلقت شركة برق للمدفوعات الرقمية، المحفظة الأسرع نمواً في المملكة، 5 تصاميم لبطاقات الدفع الرقمية «فيزا»؛ احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95، متيحة لعملائها الحصول عليها من تطبيق «برق» في خطوة تعكس روح الابتكار والاحتفاء بالهوية الوطنية.

وتعكس التصاميم الـ5 وألوانها المتنوعة رمزية خاصة مستوحاة من التراث والثقافة السعودية، إذ يجسد كل تصميم جانباً من الهوية الوطنية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة، فتصميم «البشت» من المنطقة الشرقية يعد رمزاً للفخامة والأصالة ودقة الحياكة، بينما استُلهم تصميم «السدو» من المنطقة الشمالية ليعبر عن الحرفة البدوية الأصيلة المرتبطة بالطبيعة، أما تصميم «القَط العسيري» القادم من المنطقة الجنوبية فيمثل فناً بصرياً تراثياً يعتمد على الأشكال الهندسية والألوان الزاهية التي تزين الجدران والبيوت القديمة.

فيما يجسد تصميم «البناء التقليدي» مفهوم العمارة الطينية التي تميزت بها المنطقة الوسطى، أما تصميم «الروشن» فيستحضر أصالة المنطقة الغربية وهو نافذة البيت التقليدية التي تسمح بدخول الشمس والهواء وتحجب الرؤية الخارجية.

وتمنح البطاقات عملاء «برق» فرصة اقتناء بطاقات عصرية تجمع بين الجانب الرمزي والهوية الوطنية من جهة، وبين المزايا التقنية وخدمات الدفع الرقمية المتطورة من جهة أخرى.