«القرار الأصعب».. مدافع منتخب مصر السابق يعلن اعتزاله

أعلن مدافع منتخب مصر السابق أيمن أشرف، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات الجماعية في الملاعب.

وقال أيمن أشرف في تصريحات تلفزيونية: «قررت اعتزال كرة القدم وهو القرار الأصعب في حياتي، وذلك حفاظاً على صورتي أمام الجماهير المصرية بشكل عام وجماهير الأهلي بشكل خاص، والخروج من الباب الكبير».

وأضاف اللاعب صاحب الـ34 عاماً: «قلبي يعشق كرة القدم ويريد الاستمرار في الملاعب، لكن عقلي يرى أن قرار الاعتزال هو الأفضل حتى لا تهتز صورتي أمام الجماهير، بعد تلقي عروض غير مناسبة لاسمي وتاريخي».

وختم: «كرة القدم هي حياتي وسوف أفتقدها. بدايتي كانت داخل الأهلي وشاركت مع الفريق الأول، وفخور بصناعة تاريخ مشرف».

أرقام وإنجازات أيمن أشرف

ولعب أيمن أشرف لأندية الأهلي وتليفونات بني سويف وسموحة والبنك الأهلي، وخلال مسيرته مع كافة الأندية خاض المدافع 366 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة، كما شارك مع منتخب مصر الأول في 32 لقاء.

على مستوى البطولات، حقق أيمن أشرف 13 لقباً جميعها مع الأهلي بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، وهي الدوري المصري (6 مرات)، كأس مصر (مرة واحدة)، السوبر المصري (مرة واحدة)، دوري أبطال أفريقيا (3 مرات)، السوبر الأفريقي (مرتان).