اعتذر نجم النادي الأهلي المصري، إمام عاشور، عن تخلفه عن السفر رفقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى تنزانيا، استعداداً لمواجهة يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، اليوم (السبت).

وكان الأهلي قد أعلن يوم الخميس الماضي عن إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، إلى جانب تغريمه مبلغ 1.5 مليون جنيه مصري (أكبر غرامة مالية في تاريخ النادي بحق لاعب)، وذلك بسبب عدم التزامه بالسفر مع بعثة الفريقإلى تنزانيا.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «للأسف، كلام كثير مغلوط وغير صحيح يتردد بشأن ما حدث، أتقبل أي قرار يصدر من الأهلي، وأثق في تفهم مسؤولي النادي لموقفي جيداً، أنا أعاني من برد شديد ودرجة حرارتي مرتفعة وتقلبات في المعدة بشكل غير طبيعي، وأحصل على مضادات حيوية، وللأسف كل أسرتي تعاني نفس الأعراض».

إقرار بالخطأ واعتذار

وأضاف: «أبلغت طبيب الفريق الدكتور أحمد جاب الله بظروفي الصحية وعدم قدرتي على السفر، وهذا إجراء غير كافٍ في مثل هذه الأمور، لكنني أخطأت بحسن نية، وكان من المفترض أن أتواصل مع مدير الكرة الكابتن وليد صلاح الدين كي يبلغ المدير الفني وتتم الإجراءات الطبية المتبعة عند التخلف عن السفر».

وتابع: «الموضوع أغلق، وتواصلت الليلة الماضية مع الكابتن وليد صلاح الدين، وأنا تحت أمر النادي، وجمهور الأهلي سندي بعد ربنا سبحانه وتعالى، أعتذر للنادي والجهاز الفني وزملائي، وقبل كل ذلك لجمهور الأهلي».

وواصل: «أنا فخور باللعب في أكبر نادٍ في أفريقيا، وعلاقتي بجماهيره العظيمة لا تقبل القسمة على اثنين، أرجو من الجميع إغلاق هذا الموضوع، ومن يردد بأنني أريد لي ذراع النادي أقول لهم: حسبي الله ونعم الوكيل، لا أحد يستطيع لي ذراع النادي، ولا يمكن أن أفكر بهذه الطريقة أبداً».

وختم رسالته: «تشرفت بارتداء الفانلة الحمراء، وخلال ثلاث سنوات لي في النادي لم أقصر في حق الأهلي ولا جماهيره، وهذا حقهم عليّ، وجودي في الأهلي يعوضني عن كل شيء، كل التوفيق لزملائي والجهاز الفني، ونحقق الفوز الذي يسعد كل الأهلاوية في لقاء يانغ أفريكانز».