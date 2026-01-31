سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفاً في فوز النصر على الخلود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت مساء (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي، ليواصل «الدون» اقترابه من تحقيق حلم الـ1000 هدف.

وجاءت ثلاثية النصر بتوقيع كريستيانو رونالدو، ومحمد سيماكان، وكينغسلي كومان من ركلة جزاء، في الدقائق 47 و53 و87، ليرفع «العالمي» رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، متأخراً بثلاث نقاط عن الهلال المتصدر.

39 هدفاً على الإنجاز الأسطوري

ورفع رونالدو رصيده التهديفي خلال مسيرته الكروية إلى 961 هدفاً، ليبقى على بُعد 39 هدفاً فقط من الوصول إلى 1000 هدف، وهو إنجاز لم يصل إليه أي لاعب في تاريخ كرة القدم.

رونالدو يضغط على توني

ويتقاسم قائد النصر وصافة ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم مع مهاجم القادسية جوليان كينيونيس، برصيد 17 هدفاً لكل منهما، فيما يتصدر مهاجم الأهلي إيفان توني القائمة بـ18 هدفاً.