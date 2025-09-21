يشارك فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان، في احتفالات اليوم الوطني الـ95، بتنفيذ 20 فعالية رياضية في برنامج وطن رياضي، التي تأتي ضمن برامج وأنشطة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، وتستمر 8 أيام، بحضور عدد من مسؤولي رياضة جازان، والجهات الحكومية الأخرى وعدد من الأندية الرياضية.

ويشتمل برنامج وطن رياضي على 20 ركناً متنوعاً للاتحادات الرياضية، ومن أبرزها، كرة القدم، والطاولة، والسلة، والبلياردو، والتايكوندو، وكروس نت، والشطرنج، وتحدي السهام، ورفع الأثقال، وسدد هدفك، وكرة قدم طاولة، وألعاب إلكترونية، وسيارات رياضية، ودراجات نارية، وألعاب أطفال.

وشارك 2000 شاب وفتاة وطفل خلال الفعاليات الرياضية المنفذة، التي انطلقت منذ 4 أيام، وغلب عليها طابع التنافس والتحدي، وسط أجواء رياضية ممتعة، وتسابق الزوار والمتنزهون للمشاركة، وحصد الجوائز.

ويهدف البرنامج إلى نشر الرياضة المجتمعية، وإتاحة الفرصة للحاضرين والزوار بممارسة الأنشطة الرياضية، والتعبير عن حب الوطن، وإبراز دور الوزارة في المجتمع، وتعزيز الحراك الرياضي، وزيادة ممارسة الرياضة لكل فئات المجتمع.