بمتابعة أمير المنطقة.. جامعة حائل تدخل نخبة 2% من علماء العالم

بمتابعة من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، حققت جامعة حائل إنجازًا علميًا بارزًا تمثل في ارتفاع عدد باحثيها المدرجين ضمن قائمة النخبة (أعلى 2% من علماء العالم) وفق تصنيف جامعة ستانفورد، ليصل العدد إلى 30 باحثًا في 2025، بعد أن كان 22 في العام الماضي، و17 في 2023.

رعاية علمية متواصلة:

حرص أمير المنطقة منذ توليه مسؤولياته على أن تكون حائل حاضرة في خارطة البحث العلمي العالمية، عبر متابعة تفاصيل مسيرة الجامعة ودعم مشاريعها البحثية، إدراكًا منه بأن المعرفة والابتكار هما المحرك الأساسي للتنمية.

إنجاز يترجم رؤية:

يأتي هذا التقدم العلمي منسجمًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع البحث والابتكار في صميم مشروعها التنموي. كما يعكس مكانة جامعة حائل كمؤسسة وطنية صاعدة استطاعت أن تترجم الدعم الرسمي إلى نتائج ملموسة تعزز مكانة المملكة في المشهد البحثي الدولي.

قيادة تصنع الفارق:

يؤكد هذا الإنجاز أن رعاية الأمير عبدالعزيز للجامعة لم تقتصر على المتابعة الإدارية، بل شكّلت رؤية إستراتيجية هدفت إلى تحويل الجامعة إلى مركز بحثي إقليمي قادر على المنافسة عالميًا، وربط مخرجاته العلمية باحتياجات الاقتصاد الوطني.