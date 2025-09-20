السعودية تفوز بمقعدين في الاتحاد البريدي العالمي.

حقّقت المملكة ممثلةً بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، إنجازاً جديداً بفوزها بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار بالاتحاد البريدي العالمي (UPU)، تأكيداً على حضورها الدولي الفاعل، ودورها الريادي في تطوير قطاع البريد، وتعزيز مكانته إقليميّاً وعالميّاً.

قفزات نوعية

ويأتي هذا الفوز امتداداً لما حققته المملكة من قفزات نوعية عبر الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030، التي ركَّزت على التحول الرقمي والتكامل البريدي، وتطوير البنية التحتية، وترسيخ موقع المملكة بصفتها مركزاً لوجستيّاً عالميّاً، يُسهم في تعزيز حركة التجارة والخدمات اللوجستية عالميّاً.

ويؤكد هذا المنجز ثقة المجتمع الدولي في التجربة الرائدة للمملكة، وما حققته من خطوات ملموسة، أسهمت في الارتقاء بخدمات البريد، إلى جانب تبنيها أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا القطاع الحيوي.

تعزيز الشراكات

ويُجسد فوز المملكة بعضوية مقعدين في الاتحاد البريدي العالمي إمكاناتها الكبيرة في تعزيز الشراكات النوعية مع الدول الأعضاء، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب العالمية، بما يُسهم في تطوير القطاع البريدي، وتعزيز حضوره على الصعيد الدولي