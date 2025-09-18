أقرّ مجلس الدفاع الخليجي المشترك لمجلس التعاون الخليجي في اجتماعه اليوم (الخميس) في الدوحة، زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة، والعمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس.وشدد البيان على ضرورة تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية وتحديث الخطط الدفاعية المشتركة لدول مجلس التعاون، وتنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع.وأكد البيان المشترك أن الاعتداء على قطر يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وتعدياً على الجهود الدبلوماسية والوساطة التي تقوم بها قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، معرباً عن إدانته «بأشد العبارات» الاعتداء العسكري الخطير على دولة قطر.وأشار إلى أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيداً خطيراً لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.وكانت اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون​ قد عقدت اجتماعاً عاجلاً، أمس (الأربعاء)، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن (طيار) عيسى بن راشد المهندي وقائد القيادة العسكرية الموحدة اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي.وبحث الاجتماع التهديدات والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون، ومناقشة تعزيز دفاعاتها المشتركة، وتقوية قدرات الردع الخليجية.