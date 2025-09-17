آلية للتعامل مع المتحايلين على معاش «الضمان»..«عكاظ» تكشف التفاصيل





أساليب احتيالية

كشف برنامج الضمان الاجتماعي آلية التعامل مع مَن صرف له معاش الضمان الاجتماعي وثبت من خلال المتابعة أنه غير مستحق، وإيقاف صرف المعاش المخالف، ومطالبة المستفيد باسترداد ما صرف له دون وجه حق وإحالته للجهة المختصة لمتابعة الإجراءات النظامية، وذلك بحسب ما جاء بدليل الأسئلة الشائعة لبرنامج الضمان الاجتماعي.وأكدت النيابة العامة في منشور لها على منصة «إكس» أنه يُحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، كما يُحظر عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة؛ تعزيزاً لفاعلية معالجة الحالات الأكثر احتياجاً بالمجتمع، وضماناً لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها.وحذرت المحامية نسرين علي الغامدي من ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على «معاش الضمان». وقالت: «العقوبة المقررة في حال ثبوت الإدانة تصل للسجن مدة عام ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، فضلاً عن الحكم على من يثبت إدانته برد ذلك المال، والهدف الرئيسي لتطبيق نظام الضمان الاجتماعي هو توفير الدعم المالي للفئات المستحقة فعلياً لذلك الدعم، حيث وضعت شروطاً محددة لمن ينطبق عليه الشروط الخاصة بالاستحقاق لتلقي معاش الضمان الاجتماعي، لا بد من توافرها في من يستحق الدعم».وأضافت: «أما في حالة التلاعب في الأوراق أو البيانات بغير حق فإن عقاب مستفيدي الضمان الاجتماعي يكون ما بين السجن والغرامة، وهو النظام الذي يهدف لحماية المجتمع ومنح كل ذي حق حقه، ويتم الحكم عليه بضرورة رد المال الذي أخذه من الضمان بالكامل، وحدد برنامج الضمان الاجتماعي معايير عائل الأسرة، وفق عدة معايير تتعلق بالمسؤولية والدخل».

الفئات الأكثر احتياجاً

تسجيل البيانات

ووفقاً للضمان الاجتماعي يهدف الضمان إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق، وتطلب الأسرة المعنية تسمية العائل من بين أفرادها، ويكلف الباحث الاجتماعي بزيارة المسكن، وتقصي الحالة، ورفع تقرير بتوصياته إلى الوزارة بناءً على ما يتوصل إليه من معلومات، وتحدد الوزارة العائل استناداً إلى قرار أغلبية أفراد الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار الحالة المعيشية، الوضع الوظيفي، مستوى الدخل لكل فرد، ويحق لأفراد الأسرة التظلم من قرار الوزارة أمام اللجنة المختصة.وبعد اكتمال تسجيل بيانات مقدم الطلب للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، يتم إجراء الزيارة الميدانية من قبل الباحث للتحقق من البيانات المسجلة، وأوضح الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي آلية دراسة طلب الاستحقاق؛ وهي التحقق من بيانات مقدم الطلب سواءً كان (مستقلاً أو أسرة) من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة. وزيارة المسكن وذلك بعد التأكد من صحة واكتمال البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني، ثم دراسة الاستحقاق بناءً على المعلومات والبيانات التي تم جمعها من الجهات ذات العلاقة، وبتم إبلاغ مقدم الطلب بنتيجة الطلب (قبول أو رفض) مع توضيح السبب.