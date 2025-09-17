في اليوم العالمي لسلامة المرضى.. السعودية تعزز جهود جودة الحياة

فعاليات متنوعة

تشارك المملكة في الاحتفاء باليوم العالمي لسلامة المرضى، الموافق سنويًا للسابع عشر من سبتمبر تحت شعار «سلامة المرضى منذ البداية»، تأكيدًا على أهمية تعزيز سلامة الأطفال وحديثي الولادة منذ اللحظات الأولى من حياتهم.وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، نحو بناء مجتمع حيوي يتمتع بالصحة وجودة الحياة.وفي هذا الإطار، أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى حزمة من الفعاليات والبرامج المتنوعة؛ الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية سلامة الأطفال وحديثي الولادة في الرعاية الصحية، وتمكين الأسر والممارسين الصحيين من تطبيق أفضل الممارسات لضمان رعاية صحية آمنة.وتشمل الفعاليات إضاءة عدد من المعالم والأبراج البارزة في مختلف مناطق المملكة باللون البرتقالي للدلالة على سلامة المرضى، إضافة إلى تنظيم محاضرات علمية للممارسين الصحيين، وإطلاق حملات توعوية عبر شاشات الطرق ومنصات التواصل الاجتماعي لتعزيز رسائل سلامة الطفل.كما يشمل تفعيل التعاون مع عدة جهات منها وزارة الرياضة واتحاد الرياضة للجميع لتنظيم فعاليات رياضية ومجتمعية، وإنتاج مواد توعوية مخصصة للأطفال وأسرهم، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع.وأكد المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور علي عسيري، أن المركز يدفع بجهوده نحو تعزيز ثقافة وممارسات سلامة المرضى منذ المراحل الأولى، بما يتفق مع مستهدفات الرؤية في بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بأعلى مستويات الصحة وجودة الحياة.