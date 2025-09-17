نفّذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» خلال شهر أغسطس الماضي (41.091.768) عملية إلكترونية، للمستفيدين عبر أبشر أفراد وأعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد، بلغ عدد العمليات المنفذة (38.429.678)، تضمنت إجراء (30.794.714) عملية استعراض للوثائق، من خلال المحفظة الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر تطبيق أبشر، فيما وصل عدد العمليات في منصة أبشر أعمال إلى (2.662.090).

ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام، إلى (3.730.890) عملية، منها (3.629.468) عملية في الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات إلى (2.143.283) عملية، و(632.797) عملية منفذة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وعبر الخدمات العامة في منصة أبشر أفراد، تم إصدار (113.918) تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و(3.488) طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، و(2.185) استفسارًا عامًا عن البصمة.

يذكر أن عدد الهويات الرقمية الموحدة، الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة أبشر، تجاوز أكثر من (28) مليونًا، يمكن لها بكل سهولة وموثوقية الاستفادة من خدمات قطاعات وزارة الداخلية، عبر منصاتها الإلكترونية «أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة»، والوصول لما يزيد عن (500) جهة حكومية وخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد «نفاذ».